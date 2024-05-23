Дополнительные пригородные поезда к местам летнего отдыха в Новосибирской области начнут курсировать с 1 июня

Дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров к местам отдыха и купания в Новосибирской области будут курсировать с 1 июня по 1 сентября. Поезда назначаются АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Составы будут курсировать по субботам и воскресеньям на участке Новосибирск – Бердск – Искитим.
1 – 16 июня:
– №6653 Новосибирск – Бердск.Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00, прибытие на станцию Бердск — в 12:00;
– №6654 Бердск – Новосибирск. Отправление со станции Бердск в 14:30, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 15:34.
С 22 июня по 1 сентября электропоезда будут курсировать на участке Новосибирск-Главный – Искитим:
– №6653 Новосибирск – Искитим.Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00, прибытие на станцию Искитим — в 12:25;
– №6654 Искитим – Новосибирск. Отправление со станции Искитим в 14:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 15:34.
1 июня – 1 сентября:
– №6655 Новосибирск – Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:06, отправление со станции Бердск — в 14:07, прибытие на станцию Искитим — в 14:30;
– №6656 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 15:45, отправление со станции Бердск — в 16:10, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 17:11.
Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:
– на официальном сайте компании;
– в группе перевозчика в ВК;
– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;
– в чат-боте «АО Экспресс-пригород».