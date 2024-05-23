Анна Терешкова рассказала о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска

Экс-заместитель мэра Анна Терешкова в отпуске проводит время с семьей и с друзьями.

13 мая вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, в своем телеграм-канале сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

«Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет — наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожане никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает», — написала она.

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался у Терешковой 23 мая, чем в дальнейшем она будет заниматься, однако политик предпочла пока не раскрывать все карты.

«Я в отпуске. Вот сначала отдохну, а потом буду комментировать», — смеется экс-вице-мэр Терешкова в разговоре с журналистом.

Однако она призналась, что у неё есть мысли, чем она планирует заниматься в дальнейшем. В отпуске она продолжает помогать команде, чтобы все запланированные ранее проекты реализовались.

Кроме этого, поделилась она, что за долгий период наконец-то может отдохнуть с семьей и с друзьями, которых не видела по полгода.

Кто будет на её месте, по её словам, она не знает.

«Не знаю, кто будет на моем месте. Надеюсь сохранят команду», — подытожила она.

Напомним, Сиб.фм ведёт рубрику Отставки и назначения-2024.