Фестиваль детского футбола состоялся в Новосибирске

В прошлое воскресенье на стадионе Университета путей сообщения прошёл большой спортивный праздник. Сотни семей с детьми собрались на поле, где был разыгран кубок весеннего чемпионата лиги детского футбольного клуба «Форсаж». Общее число участников и гостей фестиваля составило почти 1800 человек.

Кроме финальных игр, программа праздника включала дино-футбол, футбольные шахматы, монобол, панну, футбол роботов, кикер, квест-игру и матч между тренерами и отцами юных участников фестиваля.

Футбольный фестиваль объединил ребят, которые стремятся в большой спорт, тех, кто занимается только ради хорошей физической формы, а также детей с особенностями здоровья.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в своем комментарии поддерживает этот проект, основной целью которого является сплочение семьи с особенными детьми.

«У ребят с особенностями развития появляется возможность играть наравне со здоровыми сверстниками. Таким образом, происходит их интеграция в общество, и создаются возможности для более широкой самореализации», — подчеркнула Ольга Незамаева.

Один из организаторов мероприятия, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Федерация развития футбола», Степан Гутов рассказал, что в клубе есть дети, которые пришли с разными целями. Кто-то хочет сбросить лишний вес, кто-то — научиться общению и командному взаимодействию.

«У нас есть и дети, цель которых – достичь больших высот в спорте. Они хотят участвовать в лучших турнирах и попадать в топовые клубы. Наш проект выиграл президентский грант «Лига особенных героев». В рамках этого проекта мы организуем регулярные занятия футболом для детей с ОВЗ. В этом году, чтобы продлить проект, мы снова подали заявку в Фонд президентских грантов и надеемся выиграть. Это позволит большему числу особенных детей заняться спортом. Наш фестиваль показывает, что в нелегкое для страны время очень важны ценности семьи, ценности здорового образа жизни, ценности объединения в команду», — пояснил Степан Гутов.