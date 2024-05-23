Извините, но вернуться назад уже невозможно: размер пенсии в России будет сокращен на 4 тысячи рублей

Пенсия в России станет меньше на 4 тысячи рублей.

С начала мая текущего года пенсионерам стоит обратить внимание на возможные вычеты из их пенсий, которые могут быть проведены судебными приставами, сообщает издание "Наша Газета".

Изменение уровня прожиточного минимума оказывает влияние на сумму, которую можно вычесть из пенсий, поэтому важно быть осведомленным о своих правах и действовать согласно им.

Чтобы защитить себя от вычетов, превышающих прожиточный минимум, необходимо подать заявление судебным приставам. В этом заявлении нужно указать, что необходимо сохранить минимальный доход для должника, то есть для пенсионера в данном случае.

На федеральном уровне прожиточный минимум составляет 16 844 рубля, но если региональный уровень выше, то вычеты будут производиться исходя из него. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 18 714 рублей. Учитывая, что средняя пенсия по старости составляет около 23 400 рублей, из этой суммы может быть удержано около 4 686 рублей.

Вычеты могут быть произведены в рамках исполнительных производств, связанных с накопленной задолженностью. Поэтому важно понимать свои права и знать, как защитить свой доход от излишних вычетов.