Kamazz поздравит новосибирцев с Днём города

«Сиб.фм group» приглашает отметить День города в крутой компании. 30 июня с 12:00 до 0:00 весь город будет веселиться и праздновать день рождения города в парке «Арена», такое точно нельзя пропустить.

Медиахолдинг «Сиб.ФМ group» поздравляет жителей и гостей с предстоящим Днем города и предлагает отметить это событие с большим размахом!

Все, кто найдет время в этот чудесный день и придет на мероприятие, смогут полностью погрузиться в фантастический музыкально-танцевальный фестиваль, который объединит лучших танцоров, исполнителей зрелищных номеров со всего региона.

Но это — далеко не всё, ведь мы приготовили множество других развлечений:

Любители спокойно посидеть на природе смогут насладиться открытым кинотеатром на траве. Танцевальный батл даст возможность проявить себя самым активным.

Брутальности мероприятию добавят байк-шоу и площадка экстремальных видов спорта, на которой скейтеры покажут множество классных и опасных трюков.

На празднике будет действовать несколько точек творчества, Площадка уличного искусства, а также специальная зона проведения мастер-классов.

Однако, и это ещё не все. Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он исполнит свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.

Мы ждем всех на нашем общем празднике 30 июня с 12:00 до 0:00 в парке «Арена».