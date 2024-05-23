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общество

Митя Фомин встретился с мамой в родном доме на Кропоткина

Фото: соцсети Мити Фомина

Шоумен приехал в столицу Сибири на несколько дней.

Митя Фомин прилетел в родной Новосибирск 22 мая: в столице Сибири у него командировка, а также лишний повод встретиться с мамой Тамарой Павловной. Шоумен приехал в родной дом по адресу Кропоткина, 104, где проживал до переезда в Москву. Мама шоумена до сих пор живет в той самой квартире.

«Куда идем мы с Пятачком — вовсе не секрет, мы в Новосибирске. Рейс битком, люблю заходить последним, не стою в очередях. Между важными делами совершил не менее важное — посещение Тамары Павловны, везу подарки и хорошее настроение», — написал Митя Фомин в своих соцсетях.

Тамара Павловна тоже показалось на камеру, женщина улыбалась, радостно встречая сына.

Напомним, что в Новосибирске Митя Фомин окончил Гимназию № 1 и медицинский институт. Далее перебрался в Москву, где и начал свой творческий путь в качестве артиста.

Фото Митя Фомин встретился с мамой в родном доме на Кропоткина 2

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Евгения Замошникова
Журналист

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