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общество

Новосибирская область столкнулась с кадровым дефицитом в структурах МВД

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области наблюдается нехватка кадров в структурах МВД.

В структурах МВД Новосибирской области наблюдается нехватка кадров. Ведомству требуется больше сотрудников.

Не хватает почти 18% личного состава. Ведется комплексная и системная работа по поиску новых специалистов.

Вакансии публикуются на сайтах официальных организаций. Информация о возможностях трудоустройства в полицию также распространяется через военкоматы и центры занятости населения.

В Новосибирске на улицах и в метро можно увидеть рекламные баннеры с приглашениями на службу.

Уточняется, что во многих регионах России также наблюдается нехватка полицейских.

Напомним, что в Новосибирске и области выросли цены на яйца, свеклу и коньяк.

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Нина Раневская
Журналист

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