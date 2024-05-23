Новосибирские выпускники смогут оспорить результаты ЕГЭ

Подать апелляцию важно в течение двух рабочих дней после объявления результатов.

23 мая в Новосибирской области стартовал единый госэкзамен – выпускников в регионе свыше 13 тысяч человек. Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин рассказал на пресс-конференции в ТАСС о новшествах в итоговой аттестации, а также о том, как подать апелляцию.

Что касается новшеств: в этом году впервые можно пересдать экзамен, если результат не устраивает. Выбрать для пересдачи можно только один предмет. Если не устроит и второй вариант, то вернуть первый будет нельзя, он аннулируется.

Относительно апелляции: практика для России, в том числе и Новосибирска, стандартная. Владимир Щукин напомнил, что сделать это необходимо в течение двух рабочих дней после того, как станут известны результаты экзамена.

«С 2023 года в Новосибирской области используется электронный сервис демонстрации результатов ГИА-9, с помощью которого участники могут ознакомиться с результатами оценивания заданий и электронными образами бланков ответов», – подчеркнул Щукин.

Это даст возможность выпускникам не только узнать оценку, но и более предметно подойти к подготовке апелляции.