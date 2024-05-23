Новосибирский депутат Александр Аксёненко прокомментировал возможный рост НДФЛ для россиян

В Госдуме проходят слушанья по реформе налоговой системы. Правительство подготовило ряд мер, которые должны, по их заверениям, помочь улучшить сферу налоговой политики.

В слушаниях принимают участие руководители фракций и председатели комитетов, Министр финансов РФ Антон Силуанов, представители всех 89 регионов (очно и в режиме ВКС). Отметим, что министр финансов НСО Виталий Голубенко присутствует на слушаниях лично. Также в диалоге принимают участие общественные и деловые объединения, представители экспертного и научного сообществ — всего более 700 человек. Как утверждает глава Госдумы сегодняшний разговор будет основой для новых инициатив.

Александр Аксёненко поделился своим мнение, о будущих инициативах и о том, на что стоит обратить внимание.

«НДФЛ станет прогрессивным и вырастет для богатых, а вот НДС не вырастет. 20 лет страна жила в рамках плоской шкалы налогообложения на доходы граждан, сделать ставку НДФЛ прогрессивной – это программное требование нашей партии Справедливая Россия – За Правду уже на протяжении 10 последних лет. Сейчас наша страна готова к этому справедливому шагу и принципу: платит больше тот, кто имеет большие доходы. Это принцип справедливого перераспределения социальных благ.

Сегодня в Госдуме на слушаниях по налоговой реформе мы не услышали от министра финансов Силуанова какую шкалу предлагает Правительство, пока были только заверения, что подавляющее большинство граждан повышение налогов не коснётся, а полученные средства от повышенных налогов пойдут на решение социально важных задач и поддержку семей с детьми», – рассказал депутат.

Также Аксёненко поделился как на его взгляд может выглядеть справедливая прогрессивная шкала НДФЛ. Для доходов от 5 млн рублей, по его словам, следует оставить 15%, на доходы выше 24 млн рублей повысить до 18%, от 200 млн – 20%, свыше 500 млн – 25%.

«Финальное решение будет принято в текущем году и вступит в силу в 2025 году. Пока ориентиры на эти даты. Также отмечу, что пересмотр коснётся всей налоговой системы, не только НДФЛ. Перемены придут в налоговую политику регионов и муниципалитетов по имуществу, земле и прочее. Из важного также прозвучало, что ставка НДС повышена не будет, это важно, на этом настаивал Госдума», добавил Александр Аксёненко.