Новосибирцы смогут увидеть «Парад планет» в июне

В небе над Новосибирском выстроится «Парад планет».

3 июня жители Новосибирской области ночью смогут увидеть «Парад планет».

В небе над Новосибирском можно будет увидеть невооруженным глазом Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн.

С помощью телескопа или бинокля появится возможность также разглядеть Уран и Нептун.

Парад планет — это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказывается на одной линии с Солнцем.

Напомним, что 23 мая 2024 года жители Новосибирска увидят розовое полнолуние, которое называют «цветочная Луна».