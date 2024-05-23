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общество

Новосибирцы смогут увидеть «Парад планет» в июне

Фото: Сиб.фм

В небе над Новосибирском выстроится «Парад планет».

3 июня жители Новосибирской области ночью смогут увидеть «Парад планет».

В небе над Новосибирском можно будет увидеть невооруженным глазом Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн.

С помощью телескопа или бинокля появится возможность также разглядеть Уран и Нептун.

Парад планет — это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказывается на одной линии с Солнцем.

Напомним, что 23 мая 2024 года жители Новосибирска увидят розовое полнолуние, которое называют «цветочная Луна».

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Нина Раневская
Журналист

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