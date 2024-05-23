сегодня
23 мая, 11:03
пробки
4/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня
23 мая, 11:03
пробки
4/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 90.18 | eur 97.89
сегодня 08:59
общество

Новосибирцы выбрали 23 объекта для благоустройства

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирской области определили 23 территории для благоустройства.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования было выбрано 23 проекта, которые будут реализованы в 2025 году.

С 15 марта по 30 апреля 2024 года жители региона могли отдать свой голос за территории, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении. В голосовании участвовало 308 тысяч человек.

В Новосибирске победителем голосования по выбору проекта благоустройства стал проект набережной по улице Саввы Кожевникова. За него было отдано 63 771 голос.

Напомним, что с 27 мая в Новосибирской области изменится расписание 17 электричек.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в