Опубликовали список улиц, которые перекроют из-за Крестного хода в Новосибирске

Мэрия Новосибирска рассказала, какие улицы перекроют из-за Крестного хода в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 26 мая в городе пройдет Крестный ход в честь Кирилла и Мефодия.

Массовый религиозный обряд состоится в 12 часов около Вознесенского собора, который находится на Советской улице. Шествие продлится 40 минут.

Для обеспечения дорожной безопасности во время сбора участников Крестного хода и самого мероприятия будет временно ограничено движение транспорта.

Так, с 11 до 12 часов ограничат движение по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

С 12 до 13 часов дня нельзя будет проехать по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.

А с 12 до 14 часов введут ограничения по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали; по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова; по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на парковку.