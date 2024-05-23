С 27 мая в Новосибирской области изменится расписание 17 электричек

С 27 мая в Новосибирской области будет изменено расписание 17 пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород», в Новосибирской области с 27 мая временно изменится расписание 17 пригородных поездов.

Согласно информации, предоставленной перевозчиком, изменения в расписании будут связаны с проведением ремонтных работ на путях.

Это повлияет на движение электричек, следующих по маршрутам: Новосибирск – Барабинск; Новосибирск – Чулымская; Новосибирск – Каргат; Новосибирск – Татарская; Чулымская – Новосибирск; Каргат – Новосибирск; Коченево – Новосибирск; Татарская – Барабинск; Барабинск – Новосибирск; Болотная – Новосибирск.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать возможные изменения в расписании при планировании своих поездок. Время отправления и прибытия поездов может быть скорректировано на период от 2 до 42 минут.

Напомним, что в Новосибирском метрополитене провели учения, приближенные к реальным условиям.