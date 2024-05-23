Серия лекций по искусственному интеллекту пройдет в СФУ

О возможностях технологии и перспективах развития AI студентам и всем желающим расскажут эксперты Сбера и научно-исследовательского института искусственного интеллекта AIRI

24 мая в Сибирском федеральном университете (СФУ) пройдет серия образовательных лекций по искусственному интеллекту AI Journey. Ведущие российские ученые и исследователи расскажут о практиках применения AI-технологий в образовании, медицине, науке и бизнесе, обсудят вопросы, связанные с генерацией 3D-объектов при помощи искусственного интеллекта и применением технологий машинного обучения для решения задач региона.

Перед студентами сибирских вузов выступят эксперты из Сбера, научно-исследовательского института искусственного интеллекта AIRI, представители компаний, специализирующихся на развитии технологий искусственного интеллекта.

Лекции в рамках AI Journey может посетить любой желающий, в том числе подключившись к онлайн-трансляции.

Программа мероприятия (время местное):

10:00 — 10:05 Открытие

10:05 — 10:35 Новые горизонты с AI. Дмитрий Солнцев, Сбер

10:35 — 11:05 Перспективы развития технологий: новые возможности для каждого. Максим Сигал, Сбер

11:05 — 11:35 Системы искусственного интеллекта в образовании. Денис Капулин, к.т.н., СФУ

11:35 — 12:05 Практика применения AI в медицине. Олег Черкашин, Краевая клиническая больница.

12:05 — 12:35 Машинное обучение для задач квантовой химии. Кузьма Храбров, инженер-исследователь, AIRI

12:35 — 13:00 Перерыв

13:00 — 13:30 От науки к практике: как связать научные исследования и задачи бизнеса? Алексей Васильев, Сбер

13:30 — 14:00 Устойчивые методы маркировки нейросетей для выявления несанкционированного доступа. Олег Рогов, к. ф.-м. н., AIRI

14:00 — 14:30 AI и компьютерное зрение. Кейсы работ. Анна Пятаева, СФУ

14:30 – 15.00 Генерация 3D-объектов по тексту и картинкам с помощью нейросетей. Михаил Мазуров, Сбер

15:00 – 15:05 Закрытие