«Сибантрацит» оградил «зеленым барьером» станцию Евсино в Искитимском районе

В населенном пункте завершилась масштабная экологическая акция. Сотрудники «Обогатительного комплекса Листвянский» (входит в Группу «Сибантрацит») высадили 400 крупноразмерных саженцев серебристого пирамидального тополя.

Высота каждого молодого деревца — 3-4 метра, что позволит обеспечить лучшую приживаемость деревьев. Общая протяженность посадки зеленых насаждений составила около километра.

На приобретение саженцев компания направила более 3 млн рублей, а также предоставила всю необходимую технику для выполнения посадочных работ. По словам главного эколога «Обогатительного комплекса Листвянский» Ирины Вавиловой, пирамидальные тополя для посадки были выбраны не случайно:

«Эти деревья не выделяют пух и являются абсолютными чемпионами по очистке воздуха. Одно взрослое дерево способно обеспечить здоровое дыхание трех человек».

Вместе с сотрудниками компании активное участие в посадке приняли и местные жители. Экоактивистка Анастасия Андриянова считает, что забота об экологии – общее дело:

— А как иначе? Ведь мы здесь живем и это, в первую очередь, нужно нам. Здорово, что «Сибантрацит» организовал такую акцию. Вместе мы сегодня сделали полезное дело.

Как отметил глава Евсинского сельского совета Александр Кругликов, данное мероприятие – не первая совместная экологическая акция:

«С «Сибантрацитом» мы ведем систематическую работу по озеленению и обустройству наших населенных пунктов. Ежегодно высаживаем не менее 150 саженцев различных видов деревьев и кустарников. В прошлом году экологическую акцию мы проводили деревне Ургун».

Работа по созданию зеленых насаждений и озеленению Искитимского района будет продолжена. Следующая масштабная экологическая акция пройдет этим летом в рабочем поселке Линево, она будет приурочена к юбилею населенного пункта.