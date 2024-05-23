Смертельное ДТП в Чановском районе под Новосибирском: водитель Renault Logan столкнулся с грузовиком Volvo — двое погибли

Водитель Renault Logan вылетел на «встречку» и столкнулся с грузовиком. Скончались водитель и пассажир иномарки.

Трагическое ДТП произошло около 9 часов 50 минут на территории Чановского района —1063 километр автодороги Р-254 «Иртыш» (со стороны Новосибирска в сторону Омска).

47-летний водитель Renault Logan выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с тяжелым грузовиком Volvo. Легковушку отбросило на обочину, большегруз остался на дороге. Сотрудники ГИБДД поделились кадрами с места трагедии — иномарка «Рено» разбита вдребезги. Сообщается, что внутри Renault Logan находились три человека: водитель и двое пассажиров. Шансов на спасение у 47-летнего водителя Renault Logan и его 34-летнего пассажира не было, оба скончались от полученных травм. Пассажирка 1977 года рождения чудом выжила, с многочисленными травмами ее доставили в больницу.

Очевидцы экстренно вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД, медиков. Информации о здоровье водителя грузового автомобиля — нет.