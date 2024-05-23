Сотрудники СИЗО в Новосибирске нашли телефоны в лампочках

Сотрудники СИЗО в Новосибирске обнаружили спрятанные в лампочках телефоны.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области, сотрудники СИЗО №1 досматривали почтовое отправление и обнаружили в нем три мобильных устройства, 11 сим-карт, которые были спрятаны в лампочках дневного света.

Теперь отправителя посылки могу привлечь к ответственности за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей.

В ГУФСИН напоминают, что передача телефонов людям, находящимся под стражей, строго запрещена. За попытку передать мобильное устройство заключенному может грозить штраф в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске возбудили дела по факту хищения электричества почти на 4 млн.