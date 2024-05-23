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общество

ТАСС: в России планируют ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет

Фото: Сиб.фм

В России обсуждается возможность введения выплаты для женщин, родивших детей до 25 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, инициатором которого является группа депутатов от ЛДПР, в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому девушки в возрасте до 25 лет смогут получить единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка.

В пояснительной записке указано, что пособие предлагается выплачивать независимо от материального положения матери.

Уточняется, что его можно будет получить на каждого ребенка, который родится у женщины до того, как ей исполнится 25 лет.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы правила проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

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Нина Раневская
Журналист

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