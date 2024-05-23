В Новосибирске опубликованы правила проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

В Новосибирске рассказали о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

В основной период ЕГЭ 2024 года около 700 тысяч участников будут сдавать экзамены, около 609 тысяч выпускников текущего года. Экзамены пройдут во всех регионах России и в 54 странах за рубежом. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Для проведения ЕГЭ будет задействовано более 6000 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Среди них 26 ППЭ будут расположены на базе медицинских учреждений, а 618 ППЭ будут организованы на дому.

В организации и проведении экзаменов будут задействованы около 300 тысяч человек и примерно 6200 медицинских работников.

За ходом экзаменов будут следить около 40 000 общественных наблюдателей.

Анзор Музаев рассказал, что в этом году для некоторых категорий выпускников предусмотрены особые условия сдачи государственных экзаменов. Они смогут получить аттестаты на основе результатов промежуточной аттестации и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов.

Это касается выпускников из новых регионов, участников Специальной военной операции, лиц, которые обучались за границей и были вынуждены прервать обучение, а также выпускников некоторых школ приграничных регионов, таких как Белгородская, Брянская и Курская области.

Руководитель Рособрнадзора также сообщил, что ситуация с проведением государственной итоговой аттестации в регионах, пострадавших от паводков (Оренбургской, Тюменской, Томской и Курганской областях), находится под особым контролем.

В этом году в экзаменационной кампании произошло нововведение: выпускники получили возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по собственному выбору. Пересдачи состоятся 4 и 5 июля, при этом предыдущие результаты будут аннулированы.

Самыми популярными предметами ЕГЭ в основной период стали обязательные дисциплины: русский язык (95,01% учеников), базовая математика (48,61%) и профильная математика (44,34%).

Самым востребованным предметом по выбору остается обществознание (43,76% участников). На втором месте — информатика (20,68%), затем биология (19,37%), физика (15,91%) и история (15,8%).

В этом году для сдачи ЕГЭ английский язык выбрали 14,1%, химию — 13,75%, литературу — 8,49%, а географию — 3,36%.

В текущем году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля будут организованы резервные дни для сдачи экзамена.