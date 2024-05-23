В Новосибирске откладывается строительство пожарной части возле ЛДС

В Новосибирске откладывается строительство пожарной части рядом с «Сибирь-Ареной».

Два года назад возле ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске должно было начаться строительство пожарной части, однако ее до сих пор нет.

Представитель областного Минстроя уточнил, что проектная документация пожарной части не прошла госэкспертизу, так как были обнаружены несоответствия требованиям.

Задержки в реализации проекта объясняются федеральным законом о государственных закупках. Согласно этому закону в торгах на проектирование и строительство могут участвовать любые компании, включая те, у которых есть негативный опыт работы.

Председатель комитета Законодательного собрания Игорь Умербаев не стал исключать возможность влияния «субъективных факторов» на замедление процесса. Чтобы прояснить ситуацию, было решено провести анализ при участии других комитетов и ведомств. Об этом сообщает atas.info.

Напомним, что в Новосибирской области хотят ввести в эксплуатацию 6 новых школ.