В Новосибирске под комплексную застройку освободят 300 гектаров

22 мая было опубликовано на официально сайте муниципалитета инвестиционное послание мэра, в котором Максим Кудрявцев сообщил, что начиная с 2024 года, в Новосибирске будут строить только комплексно.

В настоящее время большая часть территории занята частным сектором. Планируется привлечь в город 100 миллиардов рублей в рамках инвестиций.

"Все концепции должны предусматривать многоквартирных домой, но и школ, детских садов, объектов спортивного и культурного-досугового назначения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры", — было отмечено мэром.

Также обязательным условием является то, что застройщики должны соблюдать градостроительное однообразие.

Застройщикам предоставили семь участков в городе для реализации проектов комплексного развития территории. Договоры заключают уже по трем участкам.

Таким образом, жилье вместе с детскими садами, поликлиниками и школами будут строить на площади в 300 гектаров.

Ранее Копырин стал начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска.