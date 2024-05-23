В Новосибирске ударит гроза с градом 23 мая

В Новосибирске 23 мая ожидается гроза с градом.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в Новосибирске и регионе в четверг, 23 мая, возможна гроза с градом.

Так, в области температура ночью будет варьироваться от +7 до +12, местами опустится до +1 — +6. Днем возможно повышение — +18 — +23, местами +11 — +16 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду с порывами до 16, днем при грозах возможно усиление до 20.

Днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром возможны туманы, в отдельных районах — град.

В Новосибирске температура в ночное время опустится до +9 — +11 градусов, днем поднимется до +20 — +22. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, при грозах возможно усиление до 17.

Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Напомним, что в понедельник, 20 мая, на Новосибирск обрушился мощный ливень с градом.