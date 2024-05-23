В Новосибирске возбудили дела по факту хищения электричества почти на 4 млн

В Новосибирске владельцы автомоек незаконно использовали электроэнергию на сумму почти 4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в региональном центре выявили факт незаконной кражи электроэнергии.

Инцидент произошел в Заельцовском районе города.

Было установлено, что владельцы двух жилых домов заключили договоры на поставку электроэнергии с АО «РЭС». На территории этих домовладений находились автомойки.

В ходе проверки был обнаружен факт хищения электричества. Собственники сознательно причиняли ущерб поставщику электроэнергии. Следует отметить, что для физических лиц сумма оплаты за электроэнергию ниже, чем для юридических лиц. Кроме того, подключение к электросети было выполнено без соответствующего разрешения.

В данный момент возбуждено дело о причинении ущерба владельцу имущества путем обмана в крупном размере.

Сумму ущерба оценили в 3 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области помощника депутата приговорили к 12 годам колонии за насилие над детьми.