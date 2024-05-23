В Новосибирске заметили школьников, которые копируют животных

В Новосибирске были замечены школьники, которые подражают повадкам животных.

В Новосибирске среди подростков стало очень популярным увлечение квадробикой. Одним из составляющих данной субкультуры является подражание движениям и повадкам животных, включая и способы передвижения. Подростков, которые увлекаются этим, можно встретить почти в каждой школе города.

Недавно в социальных сетях появилось видео, как юная девочка из Новосибирска ест кошачий корм на скамейке во дворе жилого дома.

Такое увлечение вызывает беспокойство как у родителей, так и у учителей. Однако многие люди рассматривают его как временный этап, который пройдет. Они вспоминают себя в прошлом, когда сами были панками или эмо, но с возрастом переросли данные увлечения.