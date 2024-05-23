В Новосибирской области двое мигрантов украли нефть на 92 млн рублей

В четверг, 22 мая, Барабинским районным судом был вынесен приговор двум иностранным гражданам — Диланову З. и Агакишиеву С., обвиняемым в краже нефти из магистрального нефтепровода.

Суд признал их виновными в хищении 4389 тонн сырья на общую сумму более 92 миллионов рублей.

По данным следствия, осуждённые наполняли специально подготовленный резервуар в заброшенном доме украденной нефтью. После этого они перекачивали её в цистерны для дальнейшей перевозки.

Каждый из осуждённых приговорён к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Транснефть-Западная Сибирь» и взыскал с Диланова и Агакишиева сумму ущерба в размере более 92 миллионов рублей.

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