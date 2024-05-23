В Новосибирской области хотят ввести в эксплуатацию 6 новых школ

В Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию шесть новых школ до конца 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, до конца 2024 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию шесть новых школ. В первую очередь это касается районов, где особенно остро стоит проблема нехватки мест для школьников.

«Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что сегодня по строительной программе в работе в разных стадиях — проектирование и строительство — находится 22 объекта образования, из них шесть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году», — пишет пресс-служба.

В следующем, 2025 году, планируют закончить строительство учебного заведения на 825 мест, которое располагается в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кубовой.

Она будет включать в себя два блока: учебный, площадью около 18 тысяч квадратных метров, и спортивный, площадью более 2700 квадратных метров.

Помимо учебных классов, в школе будут оборудованы помещения для дополнительного образования: кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения. Здесь также появится литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи. Для старших классов будет создан центр детских инициатив.

Спортивный блок будет включать большой и малый спортзалы с трибунами для зрителей.

Напомним, что в Новосибирске школьников обвинили в издевательствах над собакой.