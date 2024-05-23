В Новосибирской области идет обсуждение изменения налога на имущество юридических лиц

В Новосибирской области рассматривается вопрос об изменении налога на имущество юрлиц.

Бюджетный комитет Законодательного Собрания Новосибирской области поддержал предложение о расширении перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом по кадастровой стоимости.

Законопроект предлагает внести изменения в региональный закон о налогах. Это позволит учесть поправки, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Расширение перечня объектов налогообложения также обусловлено технической возможностью учета объектов по видам их использования.

В перечень добавили многоквартирные дома, садовые дома, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, хозяйственные строения и сооружения на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Как объяснил Сергей Кальченко, заместитель председателя комитета, изменения помогут привести к единообразию методики расчета налога на имущество для компаний и частных лиц. Это также позволит закрыть лазейку для предприятий, которые намеренно не вводят объекты в эксплуатацию, чтобы избежать уплаты налогов.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Виталий Голубенко, расширение перечня позволит пополнить областной бюджет на сумму около 600 миллионов рублей.

Законопроект будет представлен на рассмотрение сессии Законодательного собрания Новосибирской области для принятия в первом чтении. Информация об этом была опубликована на сайте «4s-info.ru».