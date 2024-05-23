В Новосибирской области нехватка кадров повлияла на работу более 100 отделений почты

Из-за нехватки сотрудников более 100 отделений почты в Новосибирской области испытывают трудности в работе.

Как рассказал замминистра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков, в регионе 135 отделений «Почты России» работают по временному графику из-за нехватки персонала. 47 отделений не работают, из которых 25 — из-за отсутствия помещений, а 22 — из-за дефицита сотрудников. Всего на территории области 717 отделений.

Как объяснил Лошаков, главная причина проблем в работе отделений — это нехватка сотрудников из-за низких зарплат. Из-за того, что отделения не работают долгое время, они закрываются, а договоры аренды разрываются.

Чтобы сократить число временно закрытых почтовых отделений, планируется использовать быстровозводимые конструкции. Кроме того, в регионе предпринимаются меры по поддержке «Почты России». Это включает в себя налоговые льготы и предоставление помещений на выгодных условиях.

В качестве действенных мер поддержки Лошаков упомянул обнуление ставок по транспортному налогу и выделение субсидий на ремонт почтовых отделений из областного бюджета. Благодаря этим мерам почта планирует возобновить работу 20 временно закрытых отделений.

По информации министерства, за последние несколько лет было отремонтировано 49 отделений. В текущем году планируется провести ремонт еще 17 отделений за счет средств областного и федерального бюджетов.

Александр Завьялов, директор УФПС Новосибирской области АО «Почта России», сообщил о том, что до конца недели будут открыты три новых отделения, а еще три планируется восстановить к лету. Семь отделений в настоящее время работают временно, так как там проводится обучение персонала. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, что Новосибирская область столкнулась с кадровым дефицитом в структурах МВД.