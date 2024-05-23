В Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на парковку

В Новосибирске временно ограничили парковку на улице Кропоткина из-за ремонта теплотрассы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на улице Кропоткина в Заельцовском районе временно, на полторы недели, ввели ограничения на парковку.

В районе дома №269, недалеко от перекрестка с Ипподромской улицей, для проведения ремонта теплотрассы компанией «НТСК» был сужен парковочный карман вдоль проезжей части на 6 метров.

Работы должны закончить к 3 июня.

Напомним, что в Новосибирске ограничат движение транспорта в трех районах города.