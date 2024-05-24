26 мая из-за Крестного хода будет изменено движение автобусов Новосибирска

26 мая в Новосибирске будет изменено движение автобусов в связи с проведением Крестного хода.

По информации пресс-службы мэрии города Новосибирска, 26 мая в городе состоится Крестный ход в честь Кирилла и Мефодия.

В 12 часов возле Вознесенского собора на Советской улице пройдет религиозный обряд, который будет длиться 40 минут. Сам сбор начнется в 11:00.

Во время сбора участников Крестного хода и его проведения для обеспечения дорожной безопасности будет ограничено движение транспорта. Автобусы, маршрутки и троллейбусы изменят свой маршрут.