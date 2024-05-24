Андрей Шимкив посетил школу героя СВО

В школе, выпускник которой – герой спецоперации, награжденный орденами и медалями, сегодня побывал Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

24-25 мая образовательные организации региона отмечают последний в этом учебном году школьный звонок. Особый день сегодня и в Улыбинской школе Искитимского района, которая выпускает учеников уже 58-й раз. Построили школу во времена, когда нынешний помощник спикера регионального парламента Татьяна Парфенцова руководила районом, эта стройка была в числе ее основных забот. Кстати, как отметил директор школы Андрей Гриненко, даже первый компьютер, который появился в учебной заведении, был подарен Андреем Шимкивом.

Сегодня в школе 158 учащихся, из них всего трое выпускников одиннадцатого класса, 12 — девятиклассников.

Почетный гость линейки в честь последнего звонка – Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Уважаемые учителя, родители, уважаемые выпускники! Я хочу всех вас поздравить, пожелать успехов в дальнейшем вашей жизни. Сегодня для выпускников прозвучал последний звонок – это первый шаг во взрослой жизни. Кто-то пойдет в десятый класс, кто-то пойдет поступать. Каждый из нас сегодня вспоминает свой выпускной, свой первый класс, своего первого учителя. Хочу пожелать одного. Любите свою Родину! Любите свою малую родину! Сегодня от вас зависит будущее нашей страны», – подчеркнул он в своем обращении к учителям и учащимся.

Выпускникам 2024 года Андрей Шимкив вручил памятные подарки.

В этой школе гордятся учениками. Среди выпускников – ответственные сотрудники учреждений здравоохранения, культуры, образования, административные работники, труженики полей и ферм. Есть целые учительские династии. Получив диплом педуниверситета, ученики вновь возвращаются в свою школу, уже педагогами. А про одного выпускника знают, пожалуй, все сегодняшние улыбинские школьники. Это Егор с позывным «Поэт», который с честью и отвагой в должности командира роты выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Жителя села Улыбино Искитимского района недавно показали в выпуске программы «Время» на Первом канале. Егор говорил о взятии российскими войсками населенного пункта Очеретино – ключевого в наступлении российской армии после Авдеевки. В марте 28-летнему выпускнику Улыбинской школы присвоили внеочередное звание – майор. Он трижды был ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», памятной медалью «За штурмовые операции», Орденом Мужества. В спецоперации кадровый офицер участвует с первых дней.

На встрече, организованной в Улыбинской школе, Андрей Шимкив познакомился с еще одним участником спецоперации, тоже выпускником школы. Руслан сейчас в отпуске. Он окончил Улыбинскую среднюю школу в 2018 году, отслужил в армии, был мобилизован в зону проведения спецоперации, где находится по настоящее время. Родители Руслана тоже выпускники Улыбинской школы, сейчас здесь учится его брат, а дедушки и бабушки (Вольхины и Ивановы) – старожилы села.

«Ваша школа всегда славится хорошими учениками, а сегодня еще и защитниками Родины. Сегодня среди нас Руслан, который достойно защищает нашу Родину, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Образование в деревне не уступает городскому. Всегда говорил, что деревенские дети другие. Они со стержнем, у них больше чувства гордости, у них больше любви к своей малой родине, к своим родителям. И сегодня, также, как и в сорок первом, воюет деревня. Вот о чем говорит сельское воспитание, о чем говорит воспитание ваших родителей, бабушек дедушек. Уважаемые родители, спасибо вам, спасибо учителям, спасибо за тех ребят, которых вы воспитываете. Спасибо, за достойных защитников нашей Родины!»

После окончания торжественного мероприятия Андрей Шимкив встретился с педагогическим коллективом школы. В ходе встречи учителя обратились к спикеру регионального парламента с просьбой о реконструкции спортивной площадки, на которой выросли спортивные чемпионы районного и областного масштаба. Андрей Шимкив рекомендовал главе Искитимского района Юрию Саблину в этом году разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу, чтобы он в следующем году мог инициировать внесение изменений в областной бюджет и предусмотреть выделение средств в размере 10 миллионов рублей, необходимых для проведения работ.

Также от учителей прозвучала просьба о помощи в проведении реконструкции актового зала школы. Спикер Заксобрания обещал помочь с решением и этого вопроса. Также в учебном заведении будет обновлена мебель в школьной столовой, средства на это обновление также будут предусмотрены.

Кроме того, в этом году в школе заменят окна.