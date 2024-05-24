Андрей Травников посетил в Белоруссии автомобильные заводы «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»

Помимо культурной составляющей, у этой рабочей поездки обширная деловая программа. Сегодня Губернатор и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Белоруссии – ОАО «БелАЗ» и СЗАО «БЕЛДЖИ».

Обо всех новшествах и достижениях «БелАЗа» Губернатору рассказал генеральный директор завода Сергей Лесин. Основной акцент сегодня – на автоматизацию и роботизацию конвейерных мощностей предприятия.

Напомним, в ходе своих предыдущих рабочих поездок в Белоруссию Андрей Травников не раз обсуждал с представителями компании «БелАЗ» вопросы развития производственной кооперации с новосибирскими машиностроителями.

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с ООО «Лиотех-Инновации» – стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электроприводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договорённость об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ».

Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники. По условиям достигнутых договорённостей, предприятия развивают производственно-технологическую кооперацию в рамках совместного проекта по созданию тягового электропривода, состоящего из силового преобразователя, тяговых асинхронных двигателей и генератора для автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъёмностью 90 тонн.

«БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. 15 классов грузоподъёмности; 80 стран – география поставок техники; 450 тонн – грузоподъёмность самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ-75710; 550 модификаций карьерной техники разработано для применения в разных климатических условиях. Компания специализируется на разработке, производстве и сбыте карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъёмности, специальных и специализированных транспортных средств, а также другого тяжёлого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей, строительной, металлургической и других отраслях промышленности. Самосвалы «БелАЗ» сегодня есть на карьерных разработках и в Новосибирской области.

За 2023 год в наш регион было поставлено 25 единиц техники «БелАЗ». В 2024 году прорабатывается поставка ещё 16 карьерных самосвалов грузоподъёмностью 130 тонн и 10 – грузоподъёмностью 220 тонн.

В рамках реализации белорусского проекта «Организация производства по сборке легковых автомобилей» на 2012-2030 гг.» создано производство по выпуску легковых автомобилей по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка) c максимальной производительностью до 60 000 автомобилей в год. Сейчас на заводе «БЕЛДЖИ» выпускают шесть моделей легковых автомобилей (пять кроссоверов и один седан). Ключевой рынок экспорта автозавода – Российская Федерация, 100% от общего объёма экспорта и 80% от общего объёма реализации.

В рамках выполнения задач по импортозамещению СЗАО «БЕЛДЖИ» в июле 2023 года получена лицензия на производство кроссовера X50 под собственным брендом, что продлит жизненный цикл модели до 5 лет и создаст условия для более эффективной работы по импортозамещению. Доступ к конструкторской документации позволил начать работы с Национальной академией наук Белоруссии по созданию электромобиля на базе этой модели. Локализовано производство стёкол, аккумуляторов, шин, электронных блоков экстренных вызовов. Министерством промышленности Белоруссии организована работа по расширению номенклатуры импортозамещающих автокомпонентов.