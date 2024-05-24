Бастрыкин потребовал отчет о ситуации с сиротой из НСО, который 6 лет не может получить жилье

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с сиротой из Новосибирской области, который уже шесть лет ждет получения квартиры.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался случаем 23-летнего сироты из региона, который не может получить квартиру с 2018 года.

Председатель Следственного комитета России поручил предоставить отчет о результатах проверки по обращению молодого человека из Новосибирской области, который является сиротой. Парень написал обращение в Приемную во «ВКонтакте» и попросил разобраться, почему ему не предоставляют положенное по закону жилье.

Он состоит в очереди на жилье шесть лет. В данный момент он арендует квартиру. У него есть жена и грудной ребенок.

Также СУ СК России по Новосибирской области начал процессуальную проверку.

Напомним, что в ДКЖ в Новосибирске проходят обыски.