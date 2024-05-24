Более 50 тысяч школьников стали победителями олимпиады «Звезда»

Об этом сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Олимпиада прошла на 164 площадках в 84 регионах и поставила абсолютные рекорды за 11 лет проведения, уточнил он.

В отборочном этапе приняло участие 458 169 человек против 372 635 в 2021/22 году. Помимо этого, в 2023/24 году выросло количество сдаваемых профилей и предметов до 20 (против 18 в прошлом).

Владимир Гутенев подчеркнул, что инициированная председателем Союза машиностроителей России Сергеем Викторовичем Чемезовым олимпиада «Звезда» стала самой масштабной негосударственной олимпиадой для школьников.

В текущем году в топ-5 регионов по количеству участников заключительного этапа «Звезды» вошли Челябинская, Ростовская, Самарская, Ульяновская и Воронежская области. Победителей инженерной олимпиады в Воронеже поздравили представители Воронежского регионального отделения (ВРО) СоюзаМаш и банка НОВИКОМ.

Первый вице-президент Союза поздравил победителей и организаторов, пожелав им неиссякаемой энергии для новых свершений.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК»ИНН 7706196340 erid: LjN8KNAzK