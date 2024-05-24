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общество

Эксперт Славянский оценил пик очередной солнечной активности

Freepik, authors: murat4art

По словам специалиста, в ближайшие годы частота магнитных бурь не уменьшится.

Инженер-разработчик, преподаватель факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Андрей Славянский рассказал в беседе с RuNews24.ru о геомагнитных штормах, которое так часто в последнее время ощущают россияне. По его словам, в ближайшие несколько лет частота магнитных бурь не уменьшится.

Более того эксперт подчеркнул, что на людей обычно оказывают негативное влияние не столько магнитные бури, сколько знания о приближающихся бурях.

Что касается влияния бурь на электрические приборы, то, по мнению Славянского, такой факт несколько преувеличен: «На технику могут повлиять только аномально сильные бури, причем они скорее заметны специалистам, которые занимаются специализированной техникой».

Напомним, стала известна погода на выходные в Новосибирске и области.

#Солнце #магнитные бури
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Дарья Бочкун
журналист

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