Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» подходит к своему завершению

27 мая весь город узнает имя последнего участника выставки, однако, до понедельника ещё есть время и победить может абсолютно любой. Прислать свою работу, а также проголосовать за понравившуюся можно на сайте.

По результатам голосования были определены ещё две работы, которые украсят собой Михайловскую набережную 1 июня.

Завершилась шестая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования рейтинг возглавили следующие авторы:

Владислав Полинкевич

Ярослав Арбенин

Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.