сегодня
24 мая, 10:18
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
24 мая, 10:18
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 09:29
общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев выбрал нового начальника для планирования своих дней

Фото: Сиб.фм

Мэр Новосибирска назначил нового руководителя, который будет планировать его рабочий график.

Появилась информация о том, что начальником управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска стала Наталья Шаров.

Ей необходимо будет заниматься планированием деятельности градоначальника, организовывать его поездки и другое.

К своим обязанностям она приступила 17 мая.

Известно, что Шаровой 40 лет, она окончила Сибирскую академию государственной службы на экономическом факультете.

Напомним, что бывший прокурор стал главой правового департамента мэрии Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в