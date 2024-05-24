Мэр Новосибирска Кудрявцев выбрал нового начальника для планирования своих дней

Мэр Новосибирска назначил нового руководителя, который будет планировать его рабочий график.

Появилась информация о том, что начальником управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска стала Наталья Шаров.

Ей необходимо будет заниматься планированием деятельности градоначальника, организовывать его поездки и другое.

К своим обязанностям она приступила 17 мая.

Известно, что Шаровой 40 лет, она окончила Сибирскую академию государственной службы на экономическом факультете.

Напомним, что бывший прокурор стал главой правового департамента мэрии Новосибирска.