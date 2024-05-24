Миколог рассказала, какие грибы уже можно найти в Новосибирске

Миколог рассказала о том, какие грибы уже могут начать собирать жители Новосибирской области.

В Новосибирске уже появились первые грибы, которые можно собирать. Миколог Юлия Ширковец поделилась информацией о том, какие грибы можно найти и какие из них могут быть опасны.

Миколог рассказала, что сейчас жители Новосибирска активно собирают такие грибы, как сморчки, строчки и сморчковые шапочки. Она отметила, что эти грибы обычно растут в болотистых местах.

Эксперт также подчеркнула, что строчки относятся к ядовитым грибам, но многие люди все равно их едят.

«Вообще не советую никому их собирать. Сморчки, строчки и сморчковые шапочки не вкусные, хоть и сейчас пошла мода на них. Кроме этого, в местах, где растут сморчковые, множество клещей», — рассказала Ширковец «Аиф-Новосибирск».

Миколог также предположила, что в июне этого года начнется грибной сезон. Обычно он проходит каждые четыре года, и в этот раз новосибирцы могут ожидать его в начале лета. Первыми появятся подберезовики, затем подосиновики и дождевики.

Несмотря на сезон грибов, Юлия Ширковец предупреждает горожан: не стоит собирать грибы, которые выросли на мусорных кучах. Такие грибы могут быть заражены.

Напомним, что новосибирское лесничество переехало на новый адрес.