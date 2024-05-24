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общество

«Натаскают слюну жопками»: Шура накормил своего директора муравьиной кислотой

Фото: Александр Медведев (Шура) / Личный архив

Шоумен положил палочку в муравейник, а после передал коллеге на пробу.

Четыре дня назад новосибирский музыкант Шура (настоящее имя Александр Медведев) отпраздновал 49-летие. Шоумена поздравляли поклонники, коллеги по цеху. Сейчас артист вместе с директором находится в Йошкар-Оле по работе. С нового места Шура выложил не город и не его достопримечательности, а небольшой видеоролик из леса. Исполнитель хита «Твори добро» поднял с земли палочку и принялся готовить из нее «орудие» по добыче муравьиной кислоты.

«Оголяем палочку и идём в муравейник. Сейчас они своими жопками слюну натаскают на палочку, а я потом телефон возьму и директор попробует, — говорит Шура своего директору.

Фото «Натаскают слюну жопками»: Шура накормил своего директора муравьиной кислотой 2

Далее снимает директора, как тот облизывает палочку.

«Ну как?», — спрашивает Шура коллегу.

Тот отвечает: «Солененько...».

«Как солененько, кисло должно быть», — возмутился Шура.

Напомним, что добыча муравьиной кислоты — это известная детская забава.

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Дарья Лапина
Журналист

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