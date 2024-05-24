Некоторые жители Новосибирска не смогли получить накопительную часть пенсии

В 2023 году жители Новосибирской области получили 12 485 единовременных выплат.

На основании Закона № 360 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», граждане Российской Федерации имеют право на три вида выплат: единовременную выплату пенсионных накоплений, срочную пенсионную выплату и накопительную пенсию.

Однако, как сообщили новосибирцы изданию «Прецедент», не всем удается воспользоваться этим правом.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет имеют право на эти накопления по закону. Однако жительницы Новосибирска Светлана и Ася столкнулись с отказом от Социального фонда в получении средств, поскольку сумма их накоплений превышает 5% от размера страховой пенсии по старости. Эти женщины могут получить деньги только по 1 тысяче рублей в месяц в течение 19 лет.

Тем не менее, есть надежда на изменения. С 1 июля 2024 года порог для получения накоплений вырастет до 10%, а расчет будет производиться из прожиточного минимума, а не из размера страховой пенсии.

В 2023 году жители Новосибирской области получили 12 485 единовременных выплат из пенсионных накоплений, уточнили в региональном Социальном фонде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начнут производить грузовики.