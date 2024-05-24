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общество

Новосибирскую область накроет поток магнитных бурь с 24 по 27 мая

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 24 по 27 мая Новосибирскую область ожидают магнитные бури.

На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ появилась информация о том, что с 24 по 27 мая Новосибирскую область ожидает серия магнитных бурь.

Сила геомагнитного удара будет равна 4-5 баллам, что соответствует довольно сильной магнитной буре. Она может вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, боли в суставах и проблемы со сном.

Специалисты рекомендуют в данный период времени отказаться от физических нагрузок и вести здоровый образ жизни.

Напомним, что миколог рассказала, какие грибы уже можно найти в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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