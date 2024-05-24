Новосибирцы получили 83 млрд рублей из средств маткапитала на покупку жилья

Жители Новосибирской области получили 83 миллиарда рублей из средств материнского капитала на покупку жилья.

С момента запуска программы материнского капитала в Новосибирской области 190 тысяч семей смогли приобрести или построить жилье. На эти цели было направлено 83 миллиарда рублей.

В регионе наиболее востребованным способом использования материнского капитала стало улучшение жилищных условий.

Кроме того, жители Новосибирска и области активно пользуются возможностью получать ежемесячные выплаты из средств капитала на детей, которым еще не исполнилось трех лет. За все время действия этой программы 26,5 тысячи семей смогли получить такие выплаты на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Кроме того, семьи направили 3,7 миллиарда рублей из средств маткапитала на оплату услуг детских садов, школьного обучения и других образовательных услуг. Это позволило более чем 32 тысячам семей воспользоваться данной возможностью.

Общий объем средств материнского капитала, выделенных семьям региона, составил 90 миллиардов рублей.

Программа поддержки семей с детьми в России, предусматривающая выплату материнского капитала, была запущена в 2007 году. За это время в Новосибирской области было выдано 280 тысяч сертификатов на предоставление помощи.

Напомним, что в Новосибирске планируют освободить 300 га под комплексное развитие территорий.