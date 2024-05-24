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общество

«Оберегай нас, наш ангелок»: Новосибирский спортсмен Иван Стретович трогательно обратился к покойному сыну

Фото: личный архив Ивана Стретовича

Жена спортсмена потеряла малыша при родах.

27-летний гимнаст Иван Стретович выложил в своем микроблоге пост, посвященный своему сыну, которому не суждено было выжить. Жена спортсмена потеряла малыша при родах четыре дня назад, 20 мая. Некоторое время девушка находилась в реанимации, затем ее перевели в палату.

«Лети наш малыш, лети. Оберегай нас, наш ангелок. Мы с мамой любим тебя. Наш сыночек. Ты самый яркий в этом мире. Наш сын», — написал Стретович в микроблоге.

Напомним, что в тот же день, 20 мая, у спортсмена умерла бабушка. Стретович также выложил в микроблог фотографию с поминок, где в центре стола находилась фотография покойной.

Пользователи сети желают спортсмену мужества и сил, чтобы пережить горечь утраты.

Отметим, что одна из наиболее значимых наград в жизни Стретовича — «серебро» на Олимпиаде в Рио.

Фото «Оберегай нас, наш ангелок»: Новосибирский спортсмен Иван Стретович трогательно обратился к покойному сыну 2

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Дарья Лапина
Журналист

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