Предприниматели и сотрудники крупного банка открыли в Новосибирске аллею ветеранов труда

В аллее высажено 13 лиственниц – по числу ключевых бизнес-направлений, которыми занимаются сотрудники банка.

При участии своих клиентов — предпринимателей сегмента малого бизнеса — команда банка сформировала аллею, высадив возле здания банка тринадцать лиственниц. Акция приурочена ко Дню предпринимателя и стала частью эко-активностей предстоящего Зеленого Марафона компании.

В торжественном открытии аллеи ветеранов труда Сбера приняли участие заслуженные сотрудники банка, посвятившие ему более тридцати пяти лет своего трудового стажа.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера:

«Мы высадили сибирские лиственницы – деревья, которые символизируют преемственность поколений сотрудников нашей компании. Уверен, жителям Новосибирска будет приятно прогуливаться вдоль новой аллеи, посвященной ветеранам труда банка. Благодарю всех тех, кто внес неоценимый вклад в развитие отрасли, а также выражаю признательность нашим клиентам, которые присоединились к высадке саженцев».

Почетными гостями открытия аллеи стали представители малого бизнеса – ООО «Лазурин», ООО «PET AGRO» и ООО «Вуд Творец», ООО «Алмаз».

После мероприятия предприниматели стали участниками встречи, прошедшей в формате public-talk с председателем Сибирского банка Дмитрием Солнцевым и его заместителем по корпоративно-инвестиционному бизнесу Алексеем Чвановым. Она была посвящена взаимодействию Сбера с предпринимателями и возможностям, которые банк предоставляет бизнесу в Сибири.