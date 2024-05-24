Руководителей ДКЖ в Новосибирске поймали на взятке в 500 тыс рублей

В ДКЖ в Новосибирске прошли обыски.

В Новосибирске задержали двух руководителей новосибирского Дворца культуры железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.

По версии силовиков, директор и начальник отдела маркетинга получили 500 тысяч рублей от компании, которая доставляет еду. По данным Сиб.фм, речь идёт о директоре ДКЖ Елена Марченко.

По версии следователей, с июля 2019 года по май 2024 года руководители ДКЖ договорились с компанией по доставке еды и при обращении арендаторов помещений в доме культуры указывали организацию, как ту, с которой необходимо заключать договоры по питанию на банкетные мероприятия. Так руководители приносили прибыль компании, а за покровительство и представление получили от организации взятку не менее 500 тысяч рублей.

«При проведении обысков по месту нахождения организации и проживания фигурантов изъяты предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также в рамках проведённого обыска на территории досугового центра изъят алкоголь, продажа которого осуществлялась без соответствующего разрешения», — прокомментировали в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Им грозит до 12 лет.