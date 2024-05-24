Троих новосибирцев внесли в список террористов в мае 2024 года

За один месяц троих жителей Новосибирской области внесли в список террористов и экстремистов.

Троих жителей Новосибирской области внесли в список террористов и экстремистов в мае 2024 года. На данные Росфинмониторинга обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В списке оказались 42 летний Денис Телюх* из Новосибирска, 27-летний Александр Марчев* из Искитима и 20-летний Михаил Тимаков* из Бердска.

На сайте Росфинмониторинга не указано, за что внесли сибиряков в данный список, однако на них накладываются ряд ограничений. Например, внесенный в список человек имеет право осуществлять операции с денежными средствами только на сумму в 10 тысяч рублей, из расчета на каждого указанного члена семьи.

Напомним, в феврале новосибирца внесли в список террористов из-за комментариев о мигрантах. 28-летний Артем* оказался в списке, так как нецензурно выражался о нерусских. У сибиряка больше 15 страниц в соцсетях, однако ничего незаконного на них сейчас нет.



*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга