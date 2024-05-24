В Академгородке Новосибирска на два дня перекроют участок улицы для фестиваля

В Новосибирске на два дня будет перекрыт участок улицы для проведения фестиваля.

С пятницы по воскресенье в Советском районе Новосибирска будет частично перекрыто движение по улице Николаева из-за проведения фестиваля Smart Piknik.

Так, с 20:00 24 мая до 6:00 26 мая будет ограничено движение транспорта по улице Николаева от перекрестка с Инженерной улицей до угла спортивной площадки у дома № 18 по улице Николаева.

Помимо этого, парковка на участке дороги также будет запрещена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что в Новосибирске перекроют улицы для проведения Крестного хода.