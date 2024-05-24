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общество

В Новосибирске 25 мая пройдет открытие мотосезона

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

25 мая в Новосибирске состоится открытие мотосезона.

Мотоклуб «Ночные волки» был создан в конце 80-х годов в Советском Союзе. С тех пор он стал известен во всем мире как самый крупный, сильный и независимый клуб с российской историей и традициями.

Это сообщество мотоциклистов, которых объединяют общие ценности и убеждения, одинаковое видение мира и искренняя дружба.

25 мая 2024 года пройдет открытие нового мотосезона.

Сбор в 13:40 на парковке ТЦ по адресу: Новосибирск, ул. 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Старт колонны традиционно запланирован на 14:23.

Также на открытии выступит группа «Капитан Дик».

Будут разыграны различные призы, например, сертификат на обучение в мотошколе.

Фото В Новосибирске 25 мая пройдет открытие мотосезона 2

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Нина Раневская
Журналист

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