В Новосибирске дипломы сиделок получили ребята, оставшиеся без попечения родителей

В центре «Теплый дом» выпускникам курсов «Сиделка» вручили свидетельства о получении профессиональной квалификации. Программу обучения в «Новосибирском медицинском колледже» прошли девушки и юноши из центров «Теплый дом» и «Жемчужина», а также дети из замещающих семей Октябрьского, Кировского, Калининского, Ленинского районов.

Документ позволит школьникам работать по полученной специальности, а тем, кто в этом году заканчивает 9 классов, продолжить обучение в медицинском колледже по направлению «Сестринское дело».

Курсы организованы в рамках проекта «Компас будущего», который реализует департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, совместно с «Новосибирским медицинским колледжем». Этот проект призван помочь найти свое место в жизни детям-сиротам и удовлетворить спрос региона на медиков среднего звена.

Как рассказал руководитель Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко, два года назад он пришёл в «Тёплый дом» и предложил его директору Лилии Милосердовой совместный проект по профориентации и профподготовке воспитанников.

«Нашему проекту два года. Когда мы его начинали, не знали, что у нас получится, но теперь, после второго выпуска, я думаю, проект получил право на дальнейшую жизнь. Идея была простая. Так получилось, что дети, оставшиеся без попечения родителей по какой-либо причине, дети -сироты и приравненные к ним, согласно последним изменениям в законе «Об образовании», не имеют привилегий при поступлении в средние специальные учебные заведения. В настоящее время при поступлении в ССУЗы школьники конкурируют аттестатами. Раньше была возможность с любым аттестатом сдать экзамены на отлично и поступить. Ребята из центров «Теплый дом» и «Жемчужина» не виноваты, что не имели возможности получить дополнительное образование, заниматься с репетиторами. Чтобы они не оказались за бортом образовательного процесса, мы решили подготовить их к поступлению в наш колледж, а также дать им возможность профориентации», — рассказал Алексей Пилипенко. По его словам, сегодня этот колледж — единственный, кто в рамках курсов даёт ребятам профессию. Они могут не продолжать дальше медицинское образование, но у них уже есть профессия. Благодаря полученной квалификации, они могут работать в качестве младшего медицинского персонала по уходу в сфере здравоохранения и социальной работы, получать зарплату, отпускные, трудовой, медицинский стаж.

«Для медицины очень важно получить мотивированных студентов. Те из ребят, кто не бросил обучение в течение пяти месяцев, нацелены на результат, готовы работать или учиться дальше в этой сфере. Отмечу, что выпускники прошлого выпуска, кто пошел учиться в медколледж, все до одного доучились до конца первого курса и добросовестно занимались весь год. Показатель того, что это эффективные студенты – 2 и 3 место на общегородской олимпиаде среди школ ССУЗов», — поделился достижениями руководитель колледжа.

Отметим, что ребята получают навыки не только в теории. Самое важное для такой профессии – практика. Для этого в здании «Теплого дома» построили учебную палату. Там есть всё необходимое для отработки практических навыков и проверки теоретических знаний: кровати, фантомы, капельницы, инструментарий, средства по уходу.

«Фишка курсов в том, что ребята в любом медицинском или социальном учреждении не будут дезориентированы. Они войдут в палату и сразу будут знать, что от них требуется, что и как нужно делать, как действовать в том или ином случае. Они соберут шприц, капельницу, смогут поставить инъекцию. Соль рабочих профессий – максимально больше практики и меньше теории», — подчеркнул Алексей Пилипенко.

На торжественной церемонии от лица департамента по социальной политике мэрии Новосибирска выпускников поздравила начальник отдела по вопросам опеки и попечительства Ксения Денисова.

«Запуская проект, мы надеялись, что он создаст дополнительные возможности и поможет ребятам выбрать и построить свою жизненную траекторию. Профессия «Сиделка» — очень важная и востребованная. Она позволяет нуждающимся в уходе людям сохранить безопасность и комфорт, как можно дольше продлить здоровую жизнь. У этой профессии большое будущее», — отметила Ксения Денисова.

Отметили успехи ребят и преподаватель курсов Маргарита Анатольевна Бабушкина. Благодаря знаниям, умениям и навыком, полученным в ходе обучения команда «Теплого дома» на городском фестивале по оказанию первой помощи, завоевала первое место.

Сами ребята также планируют связать дальнейшую жизнь с медициной

Владиславу Щеглову 16 лет. В этом году он сдает ОГЭ и планирует начать обучение по медицинскому направлению.

«Мне в жизни приходилось сталкиваться с такими случаями, когда я не знал, что делать и как помочь. Благодаря знаниям, полученным на курсах, я понял, как надо было действовать, научился многим необходимым навыкам, узнал много интересной и полезной информации. Теперь я смогу помочь и спасти кому-то жизнь. Я знаю, как действовать», — поделился юноша.

Марии Карякиной 15 лет, она заканчивает 8 класс.

«У меня в семье есть медики, и я планирую в будущем продолжить обучение в этой сфере. Теперь я умею ставить инъекции, делать искусственное дыхание, смогу отличить инфаркт от других состояний. Мне очень понравилась медицина», — рассказала девушка.

Курсы открыли для ребят азы самой благородной профессии, профессии, которая сегодня очень востребована. Сиделка — это друг, психолог и патронажная сестра в одном лице. Это человек, которого отличает высокий уровень эмпатии, терпение, человеколюбие и внимание к деталям, это возможность сохранять и продлевать жизнь.