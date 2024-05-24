В Новосибирске назвали срок сдачи трамвайной эстакады на «Кольце ада»

Стало известно, когда сдадут трамвайную эстакаду на площади Труда в Новосибирске.

Концессионеры планируют построить трамвайную эстакаду к концу текущего года. Это поможет уменьшить заторы на «Кольце ада».

— При условии стабильного финансирования, завершение строительно-монтажных работ на трамвайной эстакаде съезда С8 планируется в соответствии с графиком строительства – до конца 2024 года, — рассказали в Группе «ВИС» «VN.ru».

В настоящее время строители заняты возведением фундаментов, подпорных стенок и плиты проезжей части эстакады. Эта конструкция будет использоваться для движения трамваев на площади Труда без пересечения с автомобилями.

После ввода эстакады изменятся скорость движения и расписание общественного транспорта.

Напомним, что в Новосибирске временно ограничивают движение транспорта.